Минск, 1 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Штурм населенного пункта, якобы захваченного боевиками, отработали в ходе учений военные в Белоруссии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба белорусского минобороны в телеграм-канале.

Mil.by Вооруженные силы Белоруссии

«Тактический эпизод отработали военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках бригадного учения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что военнослужащие десантных войск республики в оперативном порядке справились с поставленными задачами при поддержке авиации и артиллерии.

Напомним, 31 марта комитет госбезопасности Белоруссии предоставил государственному телеканалу «ОНТ» материалы о своей деятельности по изобличению внешних и внутренних врагов.