Мурманск, , 12:59 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявлен 71 новый случай заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, лидеры по суточному приросту — Мурманск (+33), Мончегорск (+9) и Североморск (+7). На лечении с COVID-19 находятся 1070 человек.

За сутки в регионе скончались четыре ковид-пациента, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 1084.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 32 тысяч человек.