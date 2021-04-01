Москва, , 12:59 — REGNUM В администрации президента РФ решительно осудили действия грузинских активистов, которые устроили акции протеста в связи с приездом в республику российского телеведущего Владимира Познера. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Телеведущему Познеру устроили акцию протеста в Тбилиси

«Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистки настроенных националистов в отношении российских граждан», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что Россия приветствует заявление премьер-министра Грузии, осудившего действия националистов.

Песков добавил, что «в Грузии опасно для российских граждан».

«Туда просто опасно ездить, и это должны россияне чётко понимать. Поздравляем все же Познера с днем рождения, лучше его все же встречать дома, здесь спокойнее», — посоветовал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, российский телеведущий Владимир Познер в ночь на 1 апреля приехал отмечать свой 87-й день рождения в Грузию. В столице республики, где в одном из ресторанов у него был запланирован ужин, он столкнулся с активистами ряда грузинских общественных организаций, которые устроили акцию протеста.

Ранее по теме: Познер на фоне протестов покинул Грузию

Недовольство активистов было связано с комментариями Познера по Абхазии, которые в Грузии сочли подрывающими «территориальную целостность» республики. Некоторое время спустя российский телеведущий покинул Грузию. Вместе с ним покинули страну ещё около 50 человек.