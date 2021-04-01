Уфа, , 13:02 — REGNUM Ледовая переправа через реку Белая закрыта в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что данное решение было принято в связи с уменьшением толщины льда на реке, наличием открытой воды и трещин на переправе.

Отмечается, что на реке образовались промоины, опасные для дальнейшей работы ледовой переправы.

«В связи с этим по результатам технического освидетельствования закрыта ледовая переправа на р. Белая в с. Староянзигитово Краснокамского района», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ледовая переправа на реке Уфа около села Караидель в Башкирии была закрыта с 9 марта.