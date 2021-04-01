Уфа, 1 апреля 2021, 13:02 — REGNUM Ледовая переправа через реку Белая закрыта в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что данное решение было принято в связи с уменьшением толщины льда на реке, наличием открытой воды и трещин на переправе.
Отмечается, что на реке образовались промоины, опасные для дальнейшей работы ледовой переправы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ледовая переправа на реке Уфа около села Караидель в Башкирии была закрыта с 9 марта.