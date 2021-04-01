Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM В Петербурге за первые часы открывшейся 1 апреля записи школьников в первые классы на региональном портале госуслуг gu.spb.ru к 11:30 было принято более 18,3 тыс. электронных заявлений. В 9:30 открылись центры «Мои документы». За полтора часа работы они приняли порядка 3,7 тыс. заявлений.

«В организации записи мы учли опыт прошлых лет и условия ограничений из-за пандемии. Родители будущих первоклассников могут выбрать для себя оптимальный и наиболее удобный способ записать детей в школу — через МФЦ или городской портал госуслуг», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как напоминают власти, все заявления — электронные и бумажные — обрабатываются одной информационной системой, рассматриваются в едином порядке и имеют одинаковую юридическую силу.

С 1 апреля идет прием заявлений от родителей детей, которые имеют льготы (внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления), а также тех, кто живет на закрепленной за школой территории. Первый этап продлится до 30 июня. Второй этап — с 6 июля по 5 сентября, когда подать заявления смогут те, кто хочет отдать детей в школы за пределами территории, закрепленной за местом проживания.

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