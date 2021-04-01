Москва, , 12:57 — REGNUM В гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе III Национального конгресса с международным участием «Инфекции. Год с COVID-19: итоги» заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, кандидат биологических наук Инна Должикова.

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«По состоянию на 31 марта 2021 года более 10 млн комплектов вакцины введено в граждански оборот», — сказала Должикова.

По её словам, согласно состоянию на ту же дату, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в 58 странах мира.