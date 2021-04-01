Москва, , 12:56 — REGNUM В Москве на Новинском бульваре в районе дома ½ произошло ДТП. Об этом 1 апреля сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В аварии участвовало три автомобиля. Из-за происшествия движение транспорта по Садовому кольцу в Москве до сих пор затруднено.

Как отмечают отдельные телеграм-каналы авария произошла по вине водителя Mitsubishi. Из-за этого пострадала женщина. На данный момент потерпевшая якобы находится в тяжелом состоянии. Виновник аварии с места ЧП скрылся.

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