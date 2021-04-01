Чита, , 12:55 — REGNUM Врачи Забайкальского края, начав использовать переливание плазмы для лечения COVID-19, смогли спасти 10 фактически безнадёжно больных пациентов. Об этом 1 апреля сообщил главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов.

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Комментируя ход вакцинации в регионе, он также отметил, что COVID-19 во много раз страшнее, чем вероятные побочные эффекты от вакцины:

«Опытным путем российские специалисты доказали, что ни один человек от действия вакцины «Спутник V» не умер, серьёзных нежелательных явлений или аллергических реакций не зарегистрировано. Есть сведения и накопленный опыт, что вакцина от коронавируса эффективна и безопасна».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 1 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 155 человек, причём 53 из них обнаружили за последние сутки.

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