Липецк, , 12:54 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсуди с ведущими застройщиками региона итоги работы строительной отрасли в 2020 году и перспективы её развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 2020 году все муниципалитеты успешно выполнили намеченный план по вводу жилья, преодолев планку в 107% к заданию на год.

«Липецкие строители стараются каждый год превосходить самих себя. В этом году перед ними снова стоят серьёзные задачи по вводу жилья. Со своей задачей вы справляетесь, что отмечается в федеральном центре. Поэтому нам, как одним из лидеров в строительной отрасли, представляются выгодные проекты для поддержки строительной отрасли. Такой помощью мы должны активно и грамотно пользоваться. И здесь важна командная работа: застройщиков, руководителей муниципалитетов и ведомственных управлений», — отметил Игорь Артамонов.

Глава региона обратил внимание участников совещания на новую программу поддержки в виде механизма инфраструктурных облигаций. Липецкая область вошла в число субъектов-пилотов, где будет реализован этот финансовый продукт. Его суть в том, что за счёт выпуска облигаций в регионы предоставляются займы со ставкой 3−3,5% для строительства инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Благодаря участию в реализации федеральной программы стимулирования развития жилищного строительства национального проекта «Жильё и городская среда» Липецкая область вошла в число 12 субъектов, отмеченных профильным министерством. Уже введены в эксплуатацию инженерные сети по дополнительному финансированию в микрорайоне «Северо-Восточный» города Грязи, завершено строительство сетей в селе Юсово Чаплыгинского района. Также в микрорайоне «Европейский» Липецка построена новая школа, которая рассчитана на 800 мест. В 2021—2024 годах в регионе планируется построить 44 объекта за счёт федеральных средств общим объёмом более 3,4 млрд рублей.

В ходе совещания было отмечено, что жители Липецкой области предпочитают покупать готовое индивидуальное жильё. Уже есть пример, когда липецкий застройщик успешно реализовал свои дома при помощи возникшего спроса на сельскую ипотеку. В 2020 году банками было выдано 574 кредита на миллиард рублей. В первом квартале 2021 года оформлено уже 245 кредитов на сумму в 424 млн рублей.

Артамонов призвал строителей эффективнее использовать имеющиеся механизмы, чтобы ускорить темпы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 году было расселено 10,2 тысячи квадратных метров, что в 3,5 раза больше, чем годом раннее. Всего в Липецкой области будет расселено 114 тысяч квадратных метров. В ближайшие пять лет из аварийного жилья переедут около семи тысяч человек. Этапы программы будут реализовываться на территории шести городов. Большая часть квадратных метров по переселению приходится на Липецк. В областном центре сейчас продолжается строительство многоэтажного дома для 350 переселенцев. В Лебедяни началось возведение трёх многоквартирных домов для 220 человек.