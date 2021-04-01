Москва, , 12:53 — REGNUM Россия вправе перемещать свои войска по своей территории согласно своему усмотрению. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сказал Песков в ответ на вопрос о перемещениях российских войск у границ Украины.

По его словам, государство предпринимает необходимые меры «для обеспечения безопасности своих рубежей».