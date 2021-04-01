Мурманск, , 12:53 — REGNUM Октябрьский районный суд Мурманска вынес оправдательный приговор 83-летней женщине, которую работодатель обвинил в растрате 52 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в 2016 году, её обвиняли в хищении товара на 52 миллиона рублей у предпринимателя, у которого северянка работала.

«Сторона обвинения настаивала на виновности северянки и просила назначить ей наказание в виде лишения свободы условно», — сообщили в пресс-службе суда.Изучив почти ст о тетрадей с финансовыми расчетами и заслушав десятки свидетелей, суд вынес оправдательный приговор и признал за оправданной право на реабилитацию.