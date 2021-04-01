Ташкент, , 12:52 — REGNUM В Душанбе возникли большие очереди у авиакасс после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией, сообщает агентство «Азия-плюс».

Несколько десятков людей собрались у авиакасс агентства воздушного сообщения. «В аэропорту Душанбе нам сказали, что билеты уже продают вот в этой авиакассе — 3−3,5 тысячи сомони ($263−307))», — сказал один из жителей Душанбе.

Издание отмечает, что внятной информации о продаже авиабилетов пока нет. Представители авиакассы отказались комментировать ситуацию.

Ранее авиационные власти Таджикистана установили ограничение на стоимость авиабилетов в Москву. Так, цены на билет в обоих направлениях не должны превышать $500.

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