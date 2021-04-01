Джакарта, , 12:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что открытость и скорость подачи информации — это одна из потребностей общества, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства сделал заявление во время празднования 88-го национального дня вещания 1 апреля.

По его словам, потребность в открытости и скорости информации ощущалась во время пандемии, когда люди искали информацию о мерах правительства по борьбе с коронавирусом.

«Мы все должны работать вместе, чтобы гарантировать, что общественность получит точную, качественную информацию», — пояснил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии призвал индонезийское национальное студенческое движение (GMNI) продолжать последовательную борьбу с радикализмом в стране.

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