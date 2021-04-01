Москва, , 12:51 — REGNUM В Кремле осуждают агрессивные действия грузинских националистов в отношении граждан России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наклейка на машине в Тбилиси «Россия — оккупант» (сс) Jelger

«Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистки настроенных националистов в отношении российских граждан. В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — сказал Песков.

Он поздравил телеведущего Владимира Познера с днем рождения, однако подчеркнул, что «лучше его [день рождения] все же встречать дома [в России]», поскольку «здесь спокойнее».

Накануне у отеля, где остановился телеведущий Владимир Познер, приехавший в Грузию для празднования своего дня рождения, состоялся митинг грузинских националистов.