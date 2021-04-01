Челябинск, , 12:50 — REGNUM В Челябинске изменились цены на проезд по транспортным картам. Об этом журналистам заявили пассажиры трамваев и троллейбусов.

Как отметили граждане, если ранее у них списывалось по 20 рублей за одну поездку, то теперь уже на полтора-два рубля больше. В ООО «ЧелябГЭТ», которое обслуживает транспортные перевозки, журналистам пояснили, что это связано с окончанием акции, по которой стоимость проезда составляла 20 рублей. Теперь скидки будут идти исходя из цены 23 рубля за поездку, которая была установлена изначально.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте ряд частных перевозчиков подняли тарифы на проезд. Это произошло несмотря на просьбу мэрии повременить с повышением цен.