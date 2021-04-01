Москва, 1 апреля 2021, 12:50 — REGNUM Потенциал роста производства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет порядка 8%, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
«По нашим оценкам, у нас возможности объективно дополнительного прироста производства составляют около 8%», — сказал он.
Глазьев уточнил, что это следует из расчетов, которые сделаны на основе имеющихся производственных возможностей, производственных мощностей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам заседания, состоявшегося 19 марта в московской штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, Консультативный комитет по финансовым рынкам утвердил рабочий план по реализации положений Концепции общего финансового рынка ЕАЭС.
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