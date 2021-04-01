Киев, , 12:54 — REGNUM В Национальную полицию Украины поступила информация о минировании одной из больниц Киева, без указания конкретного адреса. Об этом сообщила 1 апреля газета «Сегодня».

"Утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из помещений киевской больницы заложена взрывчатка. В сообщении не указаны: ни адрес, ни район, ни название больницы», — сообщили журналисты.

Сотрудники полиции проверяют все больницы города.

Ранее также поступила информация о «минировании» седьмой клинической больницы Киева — персонал и пациенты медучреждения были эвакуированы.

Напомним, ранее в Киеве «заминировали» посольство России, а также здание Киевского апелляционного суда и жилой комплекс Time.

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