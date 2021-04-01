Киев, 1 апреля 2021, 12:54 — REGNUM В Национальную полицию Украины поступила информация о минировании одной из больниц Киева, без указания конкретного адреса. Об этом сообщила 1 апреля газета «Сегодня».
Сотрудники полиции проверяют все больницы города.
Ранее также поступила информация о «минировании» седьмой клинической больницы Киева — персонал и пациенты медучреждения были эвакуированы.
Напомним, ранее в Киеве «заминировали» посольство России, а также здание Киевского апелляционного суда и жилой комплекс Time.
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