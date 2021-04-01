Москва, 1 апреля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Запуск станций «Народное Ополчение» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии московского метрополитена улучшит транспортную доступность для 175 тыс. жителей. Об этом 1 апреля в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Sobyanin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска станций «Народное Ополчение» и «Мнёвники»

В плане обеспечения транспортной доступности речь, в первую очередь, идёт о жителях столичного района Хорошёво-Мнёвники. По словам главы города, станция «Мнёвники» сделает доступным метро для нового района в Мневниковской пойме. Что касается станции «Народное Ополчение», то она обеспечит пассажирам пересадку на Рублево-Архангельскую линию метро.

Также Собянин пообещал, что в 2021 году в Москве будет открыто еще несколько станций метрополитена. Касаемо Большой кольцевой линии, мэр написал, что полностью запустить её удастся в течение полутора-двух лет.