Москва, , 12:48 — REGNUM Российские туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Сочи на майские праздники. Бронирования туров по сравнению с допандемийным 2019 годом выросли в разы, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению туроператоров, спросу способствует закрытие границ большинства стран, запуск собственных чартерных программ туроператоров, а с начала старта третьего этапа программы кешбэка число бронирований выросло на 30%.

Спрос на отдых Сочи высок в течение всего мая. Самые востребованные отели категории 4−5*. Стоимость туров колеблется от 20 тыс. до 85 тыс. рублей в зависимости длительности тура, перелёта и звёздности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры отмечают значительный рост количества бронирований туров на майские праздники на курорты Черноморского побережья России.

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