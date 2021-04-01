Сеул, , 12:52 — REGNUM На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у семи военнослужащих и одного члена их семьи, прибывших в Южную Корею в период с 21 по 29 марта. В настоящее время все инфицированные изолированы и находятся на лечении в медицинских учреждениях на базах в Пхёнтхэке и Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 815.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 451 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 103 639.

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