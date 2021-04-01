Липецк, , 12:46 — REGNUM В Липецке 31 марта прошёл третий этап региональной конференции отделения партии «Единая России», сообщает ИА REGNUM. В нём принял участие секретарь реготделения партии, глава области Игорь Артамонов.

Артамонов вручил памятные медали и грамоты президента РФ за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» трём волонтерам: Татьяне Аношкиной, Андрею Артамонову и Анастасии Иванниковой. Также он вручил партийные билеты новым членам «Единой России» Маргарите Жировой, Алексею Гуськову и Геннадию Сухорукову. Благодарственное письмо от секретаря реготделения партии за развитие детского спорта в городе Липецке было вручено Александру Мишину.

«Спасибо вам огромное за ваш бескорыстный труд», — сказал добровольцам Игорь Артамонов.

На конференции были рассмотрены восемь вопросов повестки дня. Среди них — ротация кадров. Делегаты утвердили решение конференции о досрочном прекращении полномочий членов Регионального политического совета бывшего главы Краснинского района Михаила Конаныхина и бывшего главы Долгоруковского района Константина Моргачева. Вместо них в состав регионального политсовета вошли руководитель исполкома партии Евгений Зенков и секретарь Добринского местного отделения партии, глава района Роман Ченцов.

Также на конференции были досрочно прекращены полномочия членов президиума регионального политсовета Андрея Фролова и Александра Никонова. В состав президиума делегаты конференции тайным голосованием избрали Дмитрия Аверова и Евгения Зенкова.

Большое внимание было уделено вопросу проведения предварительного голосования.

«Предварительное голосование — открытая процедура, в которой может принять участие любой житель региона. И она покажет, кто из кандидатов пользуется доверием граждан. Победителей партия и будет в дальнейшем выдвигать на выборы в Государственную Думу, областной Совет депутатов и довыборы в горсовет по 35-му округу», — рассказал Игорь Артамонов.

Также Артамонов поставил перед всеми единороссами задачу обеспечить организацию и проведение предварительного голосования на территории области, а также информировать жителей о возможности принять участие в процедуре в качестве избирателей или кандидатов. Будет запущена электронная платформа «Народная программа», на которой будут собраны пожелания жителей.

«Предложения могут быть разными — начиная от благоустройства детской площадки заканчивая социальными пособиями. Это поможет более точно сформировать программу, с которой партия пойдет на выборы. Она должна основываться на пожеланиях и решениях проблем жителей», — сказал Игорь Артамонов.