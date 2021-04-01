Роттердам, Нидерланды, , 12:50 — REGNUM Власти Нидерландов могут разрешить присутствие зрителей на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в нынешнем году должен пройти в мае в Роттердаме. Данную информацию 1 апреля подтвердили организаторы конкурса на его сайте.

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«Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу «Евровидение» в мае», — приводятся в сообщении слова исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала.

Также организаторы отметили, что они рассмотрят доступные на данный момент варианты и объявят в ближайшие недели более подробную информацию о том, как они смогут безопасно допустить публику на «Евровидение».

При этом ранее стало известно, что власти Нидерландов могут разрешить присутствие зрителей на конкурсе и на всех девяти шоу — шести репетициях, двух полуфиналах и финале — одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей. В то же время, у всех них должен быть при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.