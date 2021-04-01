Тбилиси, , 12:46 — REGNUM На пост министра финансов Грузии назначен Лаша Хуцишвили. Об этом, как передаёт грузинский «Первый канал», 1 апреля сообщил на совещании премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Господин Лаша уже давно состоит в команде министерства финансов, поэтому он хорошо знаком с системой. Он с 2014 года был заместителем министра финансов», — сказал глава грузинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр финансов Иванэ Мачавариани сообщил о своей отставке 31 марта. Он объяснил, что решил уйти несколько месяцев назад, но оставался на посту, пока не утвердили государственный бюджет на 2021 год.

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