Самара, , 12:47 — REGNUM 199 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 55 930 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области констатировали смерть 1107 пациентов с COVID-19, в том числе девять таких пациентов скончались за минувшие 24 часа. 42-летняя, 71-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной системы, 70-летняя, 73-летняя, 79-летняя, 82-летняя женщины и 65-летний мужчина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 75-летний мужчина страдал заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Также скончался 65-летний мужчина.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 52 644 человек, в том числе за минувшие сутки выздоровел 201 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 марта в регионе выявили 197 новых носителей коронавируса.