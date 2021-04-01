Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не ожидают в 2021 году восстановления допандемийных туристических показателей, поэтому продолжат заниматься работой по «отложенному спросу» и развитием внутреннего туризма. Об этом 1 апреля сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конная прогулка на Дворцовой площади

По словам Корнеева, в 2019 году Северную столицу посетило более 10 млн туристов, а в 2020 году — всего 2,9 млн человек, в основном, это жители других регионов, в том числе Москвы, которые решили самостоятельно путешествовать по стране.

«По статистике, нашими «гостями номер один» были жители Москвы — до 47% в разные периоды. Большая востребованность наших туристских предложений со стороны других регионов. В Петербурге мы видим, прежде всего, города-милллионники. Это Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, это Дальний Восток, Казань, юг России», — пояснил он.

Несмотря на это, по словам Корнеева, город на Неве глубоко интегрирован в международный туризм, поэтому, пока ситуация с коронавирусом в мире не стабилизируется, ожидать рост туристического спроса в Петербурге не стоит.

«Петербург очень сильно зависит от ситуации в мире. Первая волна пандемии пришлась на подготовку к туристическому сезону, вторая — на лето. Пока международного туризма не будет, по прежнему на 80% и более, международный туризм ограничен, это большие потери, но это и отложенный спрос», — пояснил чиновник.

Сейчас власти города работают на развитие внутреннего туристского рынка, а также на «отложенный спрос».