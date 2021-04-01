Воронеж, 1 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Плановое командно-штабное учение по пресечению террористического акта состоялось в Воронеже 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда «Таврия»

Учения проводились на станции Отрожка городского округа в Воронеже. По легенде учений, силовики получили данные о захвате пассажирского поезда, следующего из Республики Крым, вооруженными террористами. В боевую готовность была приведена группировка сил и средств оперативного штаба в Воронежской области. К участию в учениях привлекли сотрудников УФСБ, ГУ МВД, ЮВ ЛУ МВД, ГУ МЧС, УФСВНГ, 20 Армия, ЦССИ ФСО, УФСИН, СУ СК России по Воронежской области, представителей органов власти, а также сотрудники Лискинского центра организации работы железнодорожных станций Юго-Восточной дирекции управлением движения ОАО «РЖД».

»В целях повышение уровня антитеррористической защищенности, в том числе на объектах железнодорожного транспорта в рамках учения проведены первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности граждан, отработан порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при введении режима контртеррористической операции, обезвреживание условных террористов в движущемся поезде, поиск пособников и минимизация последствий теракта», — уточнили в УФСБ.