Зеленодольск, Татария, , 13:08 — REGNUM По решению Зеленодольского городского суда 53-летняя женщина, занимающая должность психиатра, арестована на два месяца. Ее задержали 30 марта по подозрению в халатности по делу о взрыве газа в девятиэтажном доме.

По версии следствия, причиной взрыва стала попытка суицида одного из жильцов многоквартирного дома. Выяснилось, что мужчину незадолго до трагедии привозили в психоневрологический диспансер. Как сообщает «Татар-информ», близкие привезли его в больницу сразу после шести вечера. Мужчина был нетрезв и с трудом передвигался. Во время разговора с психиатром он спокойно отвечал на простые вопросы, в то же время, не понимая, почему находится у врача. При этом мужчина категорически отрицал, что хочет свести счеты с жизнью. Доктор решила, что у мужчины деменция и отправила его на амбулаторное лечение домой. Свою вину женщина не признает.

До 30 мая она будет находится под домашним арестом по месту прописки в городе Волжске республики Марий Эл.

ИА REGNUM напоминает, в Зеленодольске по улице Ленина поздним вечером 29 марта произошел хлопок газа в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме, в котором проживали 96 человек. В результате пострадали шесть человек, один мужчина 1934 года рождения погиб. В числе пострадавших — шесть человек: женщины 1940, 1951, 1994, 1995 годов рождения, мужчина 1992 года рождения. Все они госпитализированы в стационар. Еще один пострадавший — мужчина 1994 года рождения после осмотра медиков отпущен на амбулаторное лечение.

Власти Зеленодольска решили отремонтировать дом с пятого по девятый этаж, так как на нижних этажах повреждений нет. Оплата за услуги ЖКХ на время ремонта взыматься не будет.

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