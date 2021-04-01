Полтава, Украина, 1 апреля 2021, 12:46 — REGNUM Возле здания Полтавской областной администрации прошла акция протеста против ужесточения карантина. Об этом сообщило 1 апреля информационное агентство УНИАН.
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Около сотни местных предпринимателей выступили против запрета работы непродовольственных рынков, который вступает в силу с 3 апреля 2021 года.
Участник акции добавил, что предприниматели хотят работать и готовы соблюдать любые меры предосторожности.
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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