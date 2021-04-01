Берлин, 1 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Кемпер Volkswagen Caddy California будет иметь два варианта колёсной базы — стандартную и Maxi, которая на 215 мм длиннее. Об этом сообщает британское отделение компании.

Пресс-служба Volkswagen Кемпер Volkswagen Caddy California

Кемпер будет продаваться исключительно в Великобритании. Автодом укомплектован раскладными спальными местами, небольшой выдвижной кухней, оснащённой газовой плитой, а также отсеками для хранения посуды.

В комплект с машиной идут: складные стулья и стол, а за доплату на кемпер можно установить дополнительный багажник на крыше и различные раздвижные навесы.

Во время пикников задняя дверь поднимается и становится своеобразным навесом для кухни. Кроме того, в задней части автомобиля устанавливается палатка, которая увеличивает жилое пространство. Предназначен автокемпер для размещения четырёх человек.

Стоит базовая версия автокемпера от 29 965 фунтов стерлингов (около 3,13 млн рублей).

Ранее американская компания Chinook представила небольшой кемпер Summit, который позиционируется автопроизводителем, как самый удобный автодом в модельном ряду марки.

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