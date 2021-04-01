Махачкала, 1 апреля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Дагестане приговорены к длительным срокам заключения двое молодых людей, которых признали виновными в убийствах двух женщин. Преступления были совершены в 2018 году, когда обоим подсудимым не было 18 лет.

Приговор

Убийство жительницы города Избербаша было совершено 12 октября 2018 года. Жертва спала, когда ее убили из-за 8 тыс. рублей. Еще одной жертвой преступников стала пенсионерка из села Новокаякент, которая была опекуном одного из подростков. Ее также убили из-за денег.

На момент вынесения приговора злоумышленники были уже совершеннолетними, поэтому получили наказание за убийства, разбой и кражи в виде лишения свободы на 9,5 и 8,5 года исправительной колонии общего режима, пишет «Интерфакс».