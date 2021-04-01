Москва, , 12:39 — REGNUM Вариант сохранения квот по добыче нефти на май с постепенным её увеличением в июне рассматривают в преддверии министерской встречи страны ОПЕК+. Об этом сообщил 1 апреля высокопоставленный источник в объединении стран.

Резервуары с нефтью

Министерская встреча начнётся в 15:00 мск. «Да, такой вариант обсуждается», — подтвердил источник агентству ТАСС, но не уточнил, каким предполагается июньский объём добычи.

Ранее министры государств ОПЕК+ договорились, что при смягчении ограничений добыча нефти может увеличиваться каждый месяц не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее источники Reuters сообщали об обсуждаемом варианте ослабления ограничений. При этом министры не готовы отказаться от сдерживания добычи нефти.

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