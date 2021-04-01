Красногорский район, Брянская область, , 12:40 — REGNUM Несколько попыток незаконного ввоза из Белоруссии лома чёрных металлов пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе ведомства. Восемь грузовиков пытались ввезти почти 34 тонны металлолома.

Автомобили обнаружили 30 марта на просёлочных дорогах в Красногорском районе. Сначала пограничный наряд вблизи государственной границы остановил для проверки документов шесть грузовиков. В общей сложности в автомобилях перевозили около 33 тонн лома чёрных металлов без сопроводительных документов. Через два часа на другой неприметной дороге пограничники заметили ещё два грузовика, в одном из которых находилось около 500 килограммов металлолома также без документов.

Водителей привлекли к административной ответственности за нарушение режима Государственной границы. Автомобили с грузом переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.