Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции приняли ещё около 5,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 апреля.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 133 142 человека, за сутки — 5 397. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 94 997 человек, за сутки — 2 197», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 минимум 60% населения. Это немногим более 2 млн человек. В последние дни на Дону ускорили кампанию по вакцинации от COVID-19.

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