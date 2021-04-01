Москва, , 12:38 — REGNUM Имущество бывшего Раменского городского прокурора Московской области Константина Томбулова, которое оценивается в более чем 749 млн рублей, может быть изъято в пользу государства. С таким требованием в суд обратился заместитель Генерального прокурора РФ.

«Проведённой антикоррупционной проверкой установлено, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая различные должности в органах прокуратуры и СКР, Томбулов приобрёл 268 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки) стоимостью 749 млн рублей», — уточнили в Генпрокуратуре.

При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн рублей. чтобы не попасть под подозрение приобретаемая недвижимость регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Исковое заявление будет рассмотрено Симоновским районным судом Москвы.