Москва, 1 апреля 2021, 12:38 — REGNUM Имущество бывшего Раменского городского прокурора Московской области Константина Томбулова, которое оценивается в более чем 749 млн рублей, может быть изъято в пользу государства. С таким требованием в суд обратился заместитель Генерального прокурора РФ.
При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 млн рублей. чтобы не попасть под подозрение приобретаемая недвижимость регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Исковое заявление будет рассмотрено Симоновским районным судом Москвы.