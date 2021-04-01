Таллин, , 12:37 — REGNUM Вечером 31 марта в Эстонии завершился первый этап подачи заявлений о выходе из второй пенсионной ступени. Об этом сообщили в Пенсионном центре Эстонии, отметив, что заявления принимались с 1 января нынешнего года и этим правом воспользовались более 130 000 человек.

Всем этим лицам с сентября начнется возвращение накопленных средств из пенсионных фондов на личные банковские счета. По различным оценкам, общая сумма таких средств превысит 500 млн евро.

Второй этап приема заявлений начался 1 апреля. Выплаты этой категории «отказников» станут делать с января 2022 года.

По состоянию на конец 2020 года взносы во вторую пенсионную ступень делали примерно 766 000 человек.