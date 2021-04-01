Белград, 1 апреля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич не стал присоединяться к последнему пакету антироссийских санкций ЕС, несмотря на давление Брюсселя. Об этом 1 апреля сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на источник во властных структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По данным издания, со 2 марта, когда ЕС ввел санкции против четырех граждан РФ, Сербия находится под постоянным давлением. От страны требуют присоединиться к этим санкциям, отметил источник.

«Нашим официальным лицам многократно предлагалось, что было бы хорошо, чтобы Белград как кандидат на членство в ЕС в этом случае следовал политике Брюсселя, но президент Вучич отказался от этого», — сказал собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Евросоюз ввёл санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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