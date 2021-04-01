Челябинск, 1 апреля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Челябинске замминистра строительства области Татьяна Антонова выпущена из СИЗО. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Такая же судьба постигла и бывшего директора казённого учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Обоим избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Отметим, им вменяют получение взятки. Задержаны они были в апреле 2020 года.