Москва, , 12:36 — REGNUM Пандемия коронавируса усилила влияние структурных дисбалансов, которые накопились в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что в 2021 году российский рынок сбережений может вырасти на 14%.

«Пандемия коронавируса усилила влияние структурных дисбалансов, которые накопились в российской экономике. Однако в отличие от предыдущих критических ситуаций кризис 2020 года характеризовался сдержанным падением уровня потребления и инвестиций в основной капитал, — сказала она. — Изменения в уровне потребления домашних хозяйств отразились и на склонности граждан к сбережению».

По ее мнению, возможный прирост сбережений объясняется, во-первых, вынужденной экономией при коллапсе предложения внутреннего рынка. А во-вторых, усилением инвестиционной активности населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вкладчики выводят средства с банковских депозитов, так как банки не могут предложить выгодную ставку.

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