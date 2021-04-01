Ташкент, , 12:35 — REGNUM Власти Узбекистана и Киргизии договорились открыть дорогу, соединяющую Риштанский и Сохский район Ферганской области, сообщает 1 апреля агентство «УзА».

Сохский район является анклавом на территории Киргизии. Дорога, соединяющая район с остальной частью Узбекистана, не работает несколько лет.

Агентство отмечает, что 1 апреля все контрольно-пропускные пункты в этом направлении приведены в полную готовность.

Напомним, договоренность об открытии дороги была достигнута во время переговоров президентов Узбекистана и Киргизии Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова 11−12 марта.