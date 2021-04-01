Краснодар, , 12:35 — REGNUM Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на сметную стоимость капитального ремонта участка автомобильной дороги в Темрюкском районе Краснодарского края. Сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Речь идёт об участке дороги общей протяженностью 10 417 м на федеральной дороге А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь», которая связывает прилегающие населенные пункты с краевым и районными центрами. Участок дороги, подлежащий ремонту, относится ко II категории и к III категории. Также на границе участков находится одноуровневая транспортная развязка «кольцо» со второстепенными съездами в промышленную зону города Темрюк и в направлении станицы Голубицкая с выходом на паромную переправу через Керченский пролив.

В рамках капремонта планируется привести в порядок земляное полотно, заменить конструкции дорожной одежды, обеспечить поверхностный водоотвод с проезжей части, заменить водопропускные трубы на основной дороге и на съездах и четырех остановочных комплексов. Также будет устроено новое канализированное примыкание на съезде в сторону Темрюка, отремонтирован съезд к станице Старотиторовской. В ходе капитального ремонта участка выполнят переустройство сетей связи и воздушных линий, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку. Работы будет проводить ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».