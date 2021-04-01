Калуга, , 13:28 — REGNUM В Калуге 1 апреля, в День птиц, министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа вручил призы победителям конкурса «Домик для птиц». Церемония прошла на территории памятника природы регионального значения «Роща Комсомольская», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на профильное ведомство.

362 скворечников, присланных из всех муниципалитетов области юными орнитологами и их наставниками, были оценены жюри конкурса за высокое качество и оригинальность исполнения. Все скворечники будут развешаны на территории памятников природы региона. Победителем творческого состязания стала ученица калужской средней общеобразовательной школы № 2 Наталья Абрамова. Всех участников конкурса поблагодарили за неравнодушное отношение к природе калужского края

В эти дни в Калужскую область птицы возвращаются с зимовок.

«Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания лесных птиц, вывешивают скворечники и синичники для того, чтобы привлечь и сохранить птиц. Только в Комсомольской роще Калуги обитают более 50 видов», — сказал Владимир Жипа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области переписали поющих соловьёв