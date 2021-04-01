Рига, , 12:34 — REGNUM Многолетнее давление официальных властей Латвии на русскоязычные СМИ, блокировка российских инфоресурсов возможны лишь при слишком мягкой реакции Москвы, такое отношение надо менять. Об этом телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью BaltNews.

По мнению журналиста, Россия в сложившейся ситуации действует слишком «по-доброму». Соловьев считает, что Москва может многое сделать в данной ситуации, начиная с вызова посла Латвии в российский МИД. Кремль также может отозвать своего посла из Латвии в Москву для консультаций.

В конце концов, добавил журналист, Россия может ввести экономические санкции за нарушение свободы слова.

«Россия как-то слишком по-доброму относится к этому всему. А напрасно. Я считаю, нужно действовать по примеру Китая», — заключил российский журналист.