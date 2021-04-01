Таллин, , 12:33 — REGNUM В Финляндии постоянно проживают 432 847 человек, говорящих на иностранном языке в качестве родного. Об этом сообщило Статистическое управление Финляндии. Это составляет 8% от общего числа населения страны.

Самыми многочисленными группами, говорящими на иностранном языке, были русская (84 190 человек) и эстонская (49 551 человек). Арабский как родной язык указали 34 282 постоянных жителя Финляндии.

Число таких лиц в стране выросло, а вот число говорящих на финском как родном, наоборот, уменьшилось. Общая численность населения Финляндии на конец 2020 года составила 5,5 млн человека. За год население страны увеличилось на 8501 человека.