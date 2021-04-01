Уфа, , 12:35 — REGNUM В нескольких больницах Башкирии назначены новые главные врачи. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Сообщается, что главным врачом Бирской ЦРБ назначен Салават Рахматуллин, главным врачом ГКБ №18 г. Уфы стал Айрат Рахматуллин, главным врачом Благовещенской ЦРБ был назначен Арсен Гарипов, а Поликлиникой №52 г. Уфы будет руководить Жулдыбай Иржанов.

«На должность заведующего сектором по противодействию коррупции отдела государственной гражданской службы и кадров здравоохранения минздрава РБ назначен Виктор Онин», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сократили более 120 сотрудников минземимущества.