Красноярск, , 12:31 — REGNUM В Красноярском крае региональное УФСБ пресекло противоправную деятельность сотрудника кредитного учреждения, причастного к незаконному получению и разглашению сведений, которые составляют банковскую тайну. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в пресс-службе УФСБ по краю.

По данным ведомства, сотрудник банка имел доступ к информационным системам. С декабря 2019-го по февраль 2021 года он произвёл не менее 150 неправомерных доступов к сведениям клиентов банка, составляющим банковскую тайну. При этом сведения о 50 клиентах он продал третьим лицам за деньги.

В отношении банкира возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области сотрудник одного из банков заподозрен в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.

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