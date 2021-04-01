Красноярск, 1 апреля 2021, 12:31 — REGNUM В Красноярском крае региональное УФСБ пресекло противоправную деятельность сотрудника кредитного учреждения, причастного к незаконному получению и разглашению сведений, которые составляют банковскую тайну. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в пресс-службе УФСБ по краю.
По данным ведомства, сотрудник банка имел доступ к информационным системам. С декабря 2019-го по февраль 2021 года он произвёл не менее 150 неправомерных доступов к сведениям клиентов банка, составляющим банковскую тайну. При этом сведения о 50 клиентах он продал третьим лицам за деньги.
В отношении банкира возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области сотрудник одного из банков заподозрен в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.
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