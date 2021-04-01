Москва, , 12:30 — REGNUM Украинская сторона систематически блокирует реализацию Минских соглашений и пытается продавить альтернативные варианты решения конфликта вопреки позициям России, Франции и Германии. Об этом 1 апреля заявил журналист Андрей Бабицкий на телеканале «Россия 24».

«На самом деле работа трёхсторонней контактной группы давно заблокирована украинской стороной, её позицией. Украинские политики, включая самого Зеленского, неоднократно говорили о невыполнимости Минских соглашений в том виде, в каком они существуют», — заявил Бабицкий.

По его словам, никаких конструктивных предложений со стороны украинской делегации не поступало.

«Германия и Франция предложили совместный проект — поэтапный механизм реализации Минских соглашений. Ну и, собственно говоря, на переговорах Путина, Меркель и Макрона было заявлено всеми тремя сторонами о том, что Минским соглашениям нет альтернативы», — указал он.

«В рамках этого заявления украинской стороне, в общем, в этих переговорах делать нечего. Потому что как раз Киев постоянно настаивает на альтернативе», — подчеркнул Бабицкий.

Президент России Владимир Путин 30 марта провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых лидеры трёх государств договорились о продолжении совместной работы по вопросу конфлита в Донбассе на уровне политических советников.