Москва, , 12:32 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Познер рассказал 1 апреля, что он уже вернулся в Москву, а также уточнил, что не был подвергнут в Грузии штрафу за нарушение связанных с пандемией коронавируса мер карантина.

«Я в Москве, да», — приводит его слова РИА Новости.

«Никто из нас не был оштрафован вообще», — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос о наложении на него в Грузии штрафа.

При этом ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Познер вместе с друзьями законно приехал на территорию Грузии, однако его оштрафовали на $600 за нарушение мер связанного с пандемией карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера, из-за чего там начались протесты, и журналист вынужден был уехать, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.