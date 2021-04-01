Таллин, , 12:30 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля, в больницах Эстонии находятся 711 пациентов с коронавирусом (днем ранее было 699). Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии, отметив, что 76 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, 48 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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За минувшие сутки в Эстонии стали известны результаты 4856 тестов на коронавирус, из которых 832 или 17,1% от общего числа оказались положительным. Больше всего новых случаев заражения выявили в Харьюском уезде — 460, из них 374 в Таллине.

От вызванных коронавирусом осложнений за сутки скончались шесть пациентов. Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 908 человек с COVID-19.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 203 365 человек, из которых у 63 696 вакцинация завершена, то есть люди получили обе дозы вакцины.