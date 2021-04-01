Москва, , 12:30 — REGNUM Корпорация Роскосмос понесла убытки от пандемии коронавируса в размере порядка 6,5 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

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"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6−6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии», — сказал Овчинников.

По его словам, этот показатель является чистым убытком госкорпорации и предприятий отрасли.

Овчинников также напомнил, что предприятия были вынуждены оплачивать сотрудникам нерабочие дни и вводить обновлённые санитарные нормы.