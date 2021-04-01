Сухум, , 12:33 — REGNUM Руководство «Абхазского народного движения» пригласило российского телеведущего Владимира Познера в гости в Абхазию. Приглашение было опубликовано 1 апреля на странице организации в соцсети Facebook.

«Происходящее в Грузии вокруг приезда известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера наглядно показывает насколько далеко ушла эта кавказская республика от своей культуры к чуждым нам западным ценностям, — говорится в сообщении. — Кавказец даже кровного врага не тронет у себя в доме, и в этом есть большая мудрость».

Авторы сообщения поздравили российского телеведущего с днём рождения и пригласили оценить кавказское гостеприимство и культуру в Абхазии.

Напомним, визит Познера в Грузию сопровождался акциями протеста местных активистов. Они сорвали ему праздничный ужин и закидали яйцами гостиницу, где остановился телеведущий. Протестующие объяснили свою реакцию тем, что российский телеведущий ранее сделал заявление о независимости Абхазии.

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